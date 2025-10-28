BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|Lukrative BP-Anlage?
|
28.10.2025 10:03:43
FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BP-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das BP-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 3,91 GBP. Bei einem BP-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,575 BP-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 4,36 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 111,51 GBP wert. Damit wäre die Investition um 11,51 Prozent gestiegen.
BP markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 67,21 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: M DOGAN / Shutterstock.com
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)mehr Nachrichten
|
30.10.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
30.10.25
|Verluste in Europa: STOXX 50 in Rot (finanzen.at)
|
30.10.25
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
29.10.25
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
29.10.25
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
29.10.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
28.10.25
|FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BP-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.10.25
|Aufschläge in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Start steigen (finanzen.at)
Analysen zu BP plc (British Petrol)mehr Analysen
|16.10.25
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|BP Neutral
|UBS AG
|14.10.25
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|BP Neutral
|UBS AG
|14.10.25
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|BP Neutral
|UBS AG
|14.10.25
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|5,02
|-0,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX vor ruhigem Start -- Asiens Börsen vor dem Wochenende uneinheitlich -- Rekord in Japan
Am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt wird ein ruhiger Handelsstart vor dem Wochenende erwartet. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Freitag verschiedene Vorzeichen aus.