FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BP-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BP-Aktien verdienen können.

Das BP-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 3,91 GBP. Bei einem BP-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,575 BP-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 4,36 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 111,51 GBP wert. Damit wäre die Investition um 11,51 Prozent gestiegen.

BP markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 67,21 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at