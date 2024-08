Handel in Frankfurt: DAX liegt nachmittags im Plus

Um 15:43 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,50 Prozent stärker bei 18 541,45 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,767 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,056 Prozent fester bei 18 459,28 Punkten, nach 18 448,95 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 18 458,61 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 549,88 Punkten lag.

DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der DAX bereits um 1,25 Prozent. Vor einem Monat, am 22.07.2024, wurde der DAX mit einer Bewertung von 18 407,07 Punkten gehandelt. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 22.05.2024, bei 18 680,20 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 22.08.2023, bei 15 705,62 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,57 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 18 892,92 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten markiert.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Deutsche Bank (+ 4,11 Prozent auf 14,58 EUR), Sartorius vz (+ 2,14 Prozent auf 243,00 EUR), Siemens Energy (+ 2,11 Prozent auf 25,18 EUR), Commerzbank (+ 1,53 Prozent auf 12,91 EUR) und Hannover Rück (+ 1,42 Prozent auf 250,70 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Bayer (-0,80 Prozent auf 27,89 EUR), Brenntag SE (-0,58 Prozent auf 64,66 EUR), Daimler Truck (-0,29 Prozent auf 34,23 EUR), BMW (-0,24 Prozent auf 83,36 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,21 Prozent auf 37,91 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 4 415 449 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 228,517 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,54 erwartet. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,85 Prozent gelockt.

