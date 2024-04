Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt schlussendlich ab

Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,17 Prozent tiefer bei 18 085,50 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 18 057,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 299,00 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, bewegte sich der LUS-DAX bei 17 765,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 09.01.2024, mit 16 680,00 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, den Wert von 15 645,00 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 8,01 Prozent nach oben. Bei 18 633,00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 3,76 Prozent auf 33,55 EUR), Sartorius vz (+ 0,98 Prozent auf 352,00 EUR), Merck (+ 0,69 Prozent auf 153,65 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,68 Prozent auf 22,21 EUR) und QIAGEN (+ 0,58 Prozent auf 38,28 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-6,89 Prozent auf 522,00 EUR), Daimler Truck (-4,01 Prozent auf 45,30 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,02 Prozent auf 413,60 EUR), MTU Aero Engines (-3,02 Prozent auf 218,70 EUR) und Heidelberg Materials (-2,90 Prozent auf 96,42 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 8 595 475 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 207,089 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Mit 7,16 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

