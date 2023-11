Handel in Frankfurt: MDAX am Freitagnachmittag in Rot

Am Freitag fällt der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 1,86 Prozent auf 25 338,74 Punkte. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 234,644 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,667 Prozent auf 25 647,57 Punkte an der Kurstafel, nach 25 819,66 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 25 659,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25 172,26 Punkten.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der MDAX bereits um 0,371 Prozent. Vor einem Monat, am 10.10.2023, wies der MDAX 25 795,41 Punkte auf. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 10.08.2023, den Stand von 28 334,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2022, wies der MDAX einen Stand von 25 270,81 Punkten auf.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2023 bereits um 0,537 Prozent. Bei 29 815,39 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 23 626,97 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Gerresheimer (+ 2,05 Prozent auf 94,75 EUR), HOCHTIEF (+ 0,64 Prozent auf 94,95 EUR), freenet (+ 0,24 Prozent auf 25,12 EUR), Telefonica Deutschland (+ 0,09 Prozent auf 2,35 EUR) und Talanx (-0,08 Prozent auf 59,20 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Bechtle (-4,93 Prozent auf 43,21 EUR), thyssenkrupp (-4,51 Prozent auf 6,56 EUR), PUMA SE (-4,25 Prozent auf 54,54 EUR), LANXESS (-3,61 Prozent auf 23,49 EUR) und Delivery Hero (-3,61 Prozent auf 27,37 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX sticht die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10 713 883 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Talanx-Aktie mit 15,520 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,17 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,24 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at