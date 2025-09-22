Gerresheimer Aktie

22.09.2025 09:30:24

Gerresheimer Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gerresheimer von 55 auf 49 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht mit weiter schwachen Ergebnissen. Die Jahresziele seien wieder einmal gefährdet./ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

