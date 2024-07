Handel in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Gewinne

Der MDAX zeigte am Mittwochabend eine positive Tendenz.

Zum Handelsschluss bewegte sich der MDAX im XETRA-Handel 1,38 Prozent stärker bei 25 601,37 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 251,268 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,005 Prozent stärker bei 25 253,43 Punkten in den Handel, nach 25 252,18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 640,49 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 253,43 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 0,486 Prozent nach unten. Der MDAX notierte noch vor einem Monat, am 10.06.2024, bei 26 741,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.04.2024, wies der MDAX einen Stand von 26 939,96 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.07.2023, wies der MDAX einen Stand von 27 036,30 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 büßte der Index bereits um 4,61 Prozent ein. Bei 27 641,56 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 24 942,65 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Delivery Hero (+ 9,21 Prozent auf 20,99 EUR), Aroundtown SA (+ 7,26 Prozent auf 2,14 EUR), HENSOLDT (+ 6,08 Prozent auf 36,96 EUR), AIXTRON SE (+ 6,04 Prozent auf 21,76 EUR) und TAG Immobilien (+ 4,50 Prozent auf 14,63 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Stabilus SE (-3,10 Prozent auf 43,75 EUR), Evonik (-1,43 Prozent auf 18,95 EUR), HUGO BOSS (-1,25 Prozent auf 39,38 EUR), LANXESS (-1,09 Prozent auf 22,59 EUR) und K+S (-0,68 Prozent auf 11,65 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 6 756 460 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX mit 18,644 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,17 erwartet. Im Index weist die RTL-Aktie mit 16,75 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at