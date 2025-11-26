Befesa Aktie
WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164
|
26.11.2025 13:38:33
EQS-AFR: Befesa S.A.: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Befesa S.A.
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Befesa S.A. hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year
Language: English
Date of disclosure: April 30, 2026
Address: https://www.befesa.com/investors/reports-presentations/
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year
Language: English
Date of disclosure: October 29, 2026
Address: https://www.befesa.com/investors/reports-presentations/
26.11.2025 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Befesa S.A.
|68-70, Boulevard de la Pétrusse
|2320 Luxembourg
|Luxemburg
|Internet:
|www.befesa.com
|End of News
|EQS News Service
|
2234320 26.11.2025 CET/CEST
Aktien in diesem Artikel
|Befesa
|27,02
|-1,39%
