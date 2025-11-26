Befesa Aktie

WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164

26.11.2025 13:38:33

EQS-AFR: Befesa S.A.: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Befesa S.A. / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Befesa S.A.: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

26.11.2025 / 13:38 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Befesa S.A. hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year

Language: English
Date of disclosure: April 30, 2026
Address: https://www.befesa.com/investors/reports-presentations/

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year

Language: English
Date of disclosure: October 29, 2026
Address: https://www.befesa.com/investors/reports-presentations/

26.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Befesa S.A.
68-70, Boulevard de la Pétrusse
2320 Luxembourg
Luxemburg
Internet: www.befesa.com

 
End of News EQS News Service

2234320  26.11.2025 CET/CEST

Nachrichten zu Befesamehr Nachrichten

Analysen zu Befesamehr Analysen

04.11.25 Befesa Hold Deutsche Bank AG
04.11.25 Befesa Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
03.11.25 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.10.25 Befesa Buy UBS AG
30.10.25 Befesa Buy UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Befesa 27,02 -1,39% Befesa

