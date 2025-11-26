EQS-AFR: Befesa S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Befesa S.A. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:



Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.10.2026

Ort:

Hiermit gibt die Befesa S.A. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 30.04.2026Ort: https://www.befesa.com/investors/reports-presentations/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 29.10.2026Ort: https://www.befesa.com/investors/reports-presentations/

