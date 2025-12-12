Freitagshandel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Zuschlägen

Der SDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,86 Prozent auf 17 012,92 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 83,517 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,218 Prozent fester bei 16 904,09 Punkten in den Freitagshandel, nach 16 867,24 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 17 012,92 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 16 895,85 Punkten.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der SDAX bereits um 0,310 Prozent zu. Vor einem Monat, am 12.11.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16 172,08 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 12.09.2025, einen Stand von 16 561,83 Punkten auf. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 12.12.2024, bei 14 174,91 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 22,51 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit SMA Solar (+ 3,63 Prozent auf 37,68 EUR), Verve Group (+ 3,51 Prozent auf 1,74 EUR), KWS SAAT SE (+ 3,50 Prozent auf 68,10 EUR), Befesa (+ 3,10 Prozent auf 28,56 EUR) und Stabilus SE (+ 2,81 Prozent auf 20,15 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Alzchem Group (-2,97 Prozent auf 137,40 EUR), Medios (-1,72 Prozent auf 13,68 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-1,08 Prozent auf 82,30 EUR), Eckert Ziegler (-0,85 Prozent auf 15,17 EUR) und Springer Nature (-0,84 Prozent auf 18,80 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Schaeffler-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 538 522 Aktien gehandelt. Mit 7,134 Mrd. Euro weist die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SDAX-Fundamentaldaten

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

