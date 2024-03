Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in Rot

Der TecDAX setzt am Donnerstagmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:11 Uhr gibt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,08 Prozent auf 3 454,61 Punkte nach. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 527,922 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,003 Prozent stärker bei 3 457,48 Punkten, nach 3 457,36 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 453,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 461,12 Punkten lag.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der TecDAX bereits um 0,925 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.02.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3 389,31 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 28.12.2023, den Wert von 3 336,19 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 28.03.2023, einen Stand von 3 224,77 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 3,91 Prozent zu. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 187,26 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 1,79 Prozent auf 370,50 EUR), ATOSS Software (+ 0,55 Prozent auf 274,00 EUR), freenet (+ 0,46 Prozent auf 26,12 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,29 Prozent auf 22,47 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,25 Prozent auf 56,52 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Energiekontor (-10,55 Prozent auf 63,60 EUR), Kontron (-3,52 Prozent auf 21,38 EUR), AIXTRON SE (-2,89 Prozent auf 23,22 EUR), SMA Solar (-2,38 Prozent auf 55,30 EUR) und JENOPTIK (-1,51 Prozent auf 28,66 EUR) unter Druck.

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die AIXTRON SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 330 659 Aktien gehandelt. Mit 213,135 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,40 erwartet. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,10 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

