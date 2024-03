Handel in Frankfurt: Zum Handelsstart Gewinne im MDAX

Der MDAX knüpft aktuell an seine Vortagesgewinne an.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,10 Prozent höher bei 26 021,88 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 249,392 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,082 Prozent leichter bei 25 974,04 Punkten, nach 25 995,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 26 029,77 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 955,97 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der MDAX bereits um 0,488 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.02.2024, betrug der MDAX-Kurs 25 820,64 Punkte. Vor drei Monaten, am 06.12.2023, lag der MDAX noch bei 26 737,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.03.2023, lag der MDAX noch bei 29 172,98 Punkten.

Der Index gab seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,04 Prozent nach. Bei 27 272,39 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 25 075,79 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,61 Prozent auf 133,35 EUR), LANXESS (+ 2,89 Prozent auf 23,50 EUR), Aroundtown SA (+ 2,84 Prozent auf 1,72 EUR), HelloFresh (+ 1,89 Prozent auf 11,60 EUR) und LEG Immobilien (+ 1,71 Prozent auf 70,00 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen RATIONAL (-1,78 Prozent auf 717,00 EUR), SMA Solar (-1,08 Prozent auf 54,80 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,91 Prozent auf 38,10 EUR), KION GROUP (-0,89 Prozent auf 45,63 EUR) und AIXTRON SE (-0,68 Prozent auf 27,72 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 315 450 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Talanx mit 17,030 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,78 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,89 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

