AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|Profitable AstraZeneca-Investition?
|
15.12.2025 10:04:02
FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel hätte eine Investition in AstraZeneca von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der AstraZeneca-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 104,68 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 9,553 AstraZeneca-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 12.12.2025 auf 134,44 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 284,29 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 28,43 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von AstraZeneca belief sich jüngst auf 208,30 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AstraZeneca PLCmehr Nachrichten
|
10:04
|FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel hätte eine Investition in AstraZeneca von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
09:29
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.12.25
|Verluste in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.12.25
|Minuszeichen in London: FTSE 100 letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
12.12.25
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 schwächelt am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
12.12.25
|Börse Europa: STOXX 50 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
12.12.25
|FTSE 100 aktuell: Anleger lassen FTSE 100 mittags steigen (finanzen.at)
Analysen zu AstraZeneca PLCmehr Analysen
|08.12.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|01.12.25
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|01.12.25
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|01.12.25
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|25.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|153,30
|0,20%