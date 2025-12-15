AstraZeneca Aktie

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

Profitable AstraZeneca-Investition? 15.12.2025 10:04:02

FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel hätte eine Investition in AstraZeneca von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AstraZeneca-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der AstraZeneca-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 104,68 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 9,553 AstraZeneca-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 12.12.2025 auf 134,44 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 284,29 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 28,43 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von AstraZeneca belief sich jüngst auf 208,30 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

08.12.25 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.12.25 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
01.12.25 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
25.11.25 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
14.11.25 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
