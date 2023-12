Handel in London: FTSE 100 mittags im Minus

Aktuell legen Anleger in London eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Donnerstag verbucht der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE Verluste in Höhe von 0,11 Prozent auf 7 506,92 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,337 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 515,38 Punkte an der Kurstafel, nach 7 515,38 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 7 480,49 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 515,38 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der FTSE 100 bereits um 0,298 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.11.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 410,04 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 07.09.2023, einen Stand von 7 441,72 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.12.2022, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 489,19 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 verlor der Index bereits um 0,624 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 047,06 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 206,82 Punkten.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell D S Smith (+ 2,16 Prozent auf 3,07 GBP), Severn Trent (+ 1,47 Prozent auf 26,95 GBP), Glencore (+ 1,21 Prozent auf 4,52 GBP), United Utilities (+ 1,16 Prozent auf 11,09 GBP) und Smurfit Kappa (+ 1,12 Prozent auf 35,22 EUR). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil BT Group (-2,63 Prozent auf 1,33 GBP), Entain (-2,38 Prozent auf 7,89 GBP), Vodafone Group (-2,08 Prozent auf 0,71 GBP), Burberry (-1,62 Prozent auf 14,90 GBP) und Centrica (-1,16 Prozent auf 1,49 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 ist die Vodafone Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 913 261 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 192,805 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Phoenix Group-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,98 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at