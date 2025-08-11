Handel in New York: Dow Jones legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein

Am Montag tendierte der Dow Jones via NYSE letztendlich 0,45 Prozent schwächer bei 43 975,09 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,345 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,296 Prozent leichter bei 44 044,95 Punkten, nach 44 175,61 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 44 273,03 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 43 911,31 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 11.07.2025, bei 44 371,51 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, notierte der Dow Jones bei 41 249,38 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, wurde der Dow Jones mit 39 497,54 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 3,73 Prozent. Bei 45 054,36 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief beträgt hingegen 36 611,78 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell 3M (+ 1,31 Prozent auf 155,31 USD), Procter Gamble (+ 0,96 Prozent auf 154,98 USD), Sherwin-Williams (+ 0,69 Prozent auf 354,58 USD), UnitedHealth (+ 0,59 Prozent auf 252,37 USD) und Coca-Cola (+ 0,58 Prozent auf 70,75 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-3,26 Prozent auf 232,68 USD), IBM (-2,46 Prozent auf 236,30 USD), Caterpillar (-1,92 Prozent auf 408,54 USD), Cisco (-1,56 Prozent auf 70,67 USD) und Boeing (-1,38 Prozent auf 225,96 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 34 223 609 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,823 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Die Merck-Aktie verzeichnet mit 9,05 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,34 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at