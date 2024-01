Handel in New York: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels fester

Kaum bewegt zeigte sich der Dow Jones am fünften Tag der Woche.

Schlussendlich schloss der Dow Jones den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 38 109,43 Punkten ab. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 11,438 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,490 Prozent schwächer bei 37 862,57 Punkten, nach 38 049,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 38 215,31 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 37 997,77 Zählern.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,501 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 26.12.2023, wies der Dow Jones 37 545,33 Punkte auf. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 26.10.2023, bei 32 784,30 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 26.01.2023, bei 33 949,41 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 1,05 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 38 215,31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 37 122,95 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit American Express (+ 7,10 Prozent auf 201,43 USD), UnitedHealth (+ 1,99 Prozent auf 503,20 USD), Nike (+ 1,96 Prozent auf 102,75 USD), Boeing (+ 1,78 Prozent auf 205,47 USD) und Home Depot (+ 1,23 Prozent auf 355,30 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Intel (-11,91 Prozent auf 43,65 USD), Visa (-1,71 Prozent auf 267,94 USD), McDonalds (-1,67 Prozent auf 292,26 USD), Dow (-1,60 Prozent auf 54,06 USD) und IBM (-1,58 Prozent auf 187,42 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 29 050 529 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,781 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Im Index verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,61 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

