Handel in New York: NASDAQ 100 mit Zuschlägen

Am Freitag tendiert der NASDAQ 100 um 20:03 Uhr via NASDAQ 1,71 Prozent höher bei 23 538,87 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,183 Prozent fester bei 23 184,99 Punkten, nach 23 142,58 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 23 140,04 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23 575,36 Einheiten.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,647 Prozent. Vor einem Monat, am 22.07.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 23 063,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.05.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21 112,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.08.2024, stand der NASDAQ 100 noch bei 19 491,84 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 12,22 Prozent aufwärts. Bei 23 969,27 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 542,20 Zählern.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Zoom Communications (+ 11,41 Prozent auf 81,52 USD), Enphase Energy (+ 10,15 Prozent auf 38,09 USD), ON Semiconductor (+ 6,90 Prozent auf 52,18 USD), Intel (+ 6,45 Prozent auf 25,02 USD) und Old Dominion Freight Line (+ 6,40 Prozent auf 159,33 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Intuit (-4,68 Prozent auf 665,09 USD), CSX (-3,37 Prozent auf 34,66 USD), Workday A (-3,31 Prozent auf 220,04 USD), Monster Beverage (-2,16 Prozent auf 62,97 USD) und T-Mobile US (-1,74 Prozent auf 253,68 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 23 735 185 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,690 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,26 zu Buche schlagen. Im Index bietet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,82 Prozent die höchste Dividendenrendite.

