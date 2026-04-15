Handel in New York: NASDAQ Composite beginnt Handel mit Gewinnen

Wie bereits am Vortag richtet sich der NASDAQ Composite auch am dritten Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Am Mittwoch notiert der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,52 Prozent höher bei 23 761,17 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,207 Prozent höher bei 23 688,12 Punkten, nach 23 639,08 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 23 762,19 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 672,26 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ Composite bereits um 3,99 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, stand der NASDAQ Composite bei 22 105,36 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, bei 23 530,02 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 15.04.2025, mit 16 823,17 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,26 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 23 988,26 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell American Eagle Outfitters (+ 5,46 Prozent auf 18,74 USD), Veeco Instruments (+ 4,91 Prozent auf 42,72 USD), Oracle (+ 4,60 Prozent auf 170,49 USD), Intuit (+ 4,38 Prozent auf 382,86 USD) und Autodesk (+ 3,86 Prozent auf 237,41 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen inTest (-8,86 Prozent auf 14,10 USD), Donegal Group B (-6,03 Prozent auf 17,00 USD), AmeriServ Financial (-4,95 Prozent auf 3,65 USD), ASML (-4,91 Prozent auf 1 443,80 USD) und Lam Research (-3,62 Prozent auf 262,56 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 5 114 111 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,903 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at