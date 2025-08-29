Rambus Aktie
WKN: 906870 / ISIN: US7509171069
|Index im Blick
|
29.08.2025 18:02:22
Handel in New York: NASDAQ Composite sackt am Freitagmittag ab
Am Freitag fällt der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ um 1,28 Prozent auf 21 428,32 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,345 Prozent auf 21 630,33 Punkte an der Kurstafel, nach 21 705,16 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 21 413,47 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 21 631,15 Punkten erreichte.
NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,178 Prozent nach unten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 29.07.2025, den Stand von 21 098,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.05.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 19 175,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.08.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 17 516,43 Punkten auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 11,14 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 21 803,75 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 784,03 Punkten.
NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Autodesk (+ 7,00 Prozent auf 308,67 USD), Baiducom (+ 4,35 Prozent auf 94,93 USD), Nortech Systems (+ 3,77 Prozent auf 9,35 USD), Volvo (B) (+ 2,59 Prozent auf 30,86 USD) und Lifetime Brands (+ 2,59 Prozent auf 3,96 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen American Superconductor (-7,02 Prozent auf 50,06 USD), Oracle (-6,93 Prozent auf 223,66 USD), Rambus (-6,19 Prozent auf 76,07 USD), Astro-Med (-5,96 Prozent auf 10,41 USD) und 3D Systems (-5,60 Prozent auf 2,28 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 23 897 914 Aktien gehandelt. Mit 3,797 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus
Die Upbound Group-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,28 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
