Astro-Med Aktie
WKN: 922775 / ISIN: US04638F1084
|Astro-Med-Anlage im Blick
|
11.12.2025 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Astro-Med-Aktie: So viel Verlust hätte eine Astro-Med-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Astro-Med-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 13,53 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 73,910 Astro-Med-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 599,78 USD, da sich der Wert eines Astro-Med-Anteils am 10.12.2025 auf 8,12 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 40,02 Prozent abgenommen.
Insgesamt war Astro-Med zuletzt 55,02 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Astro-Med Inc.mehr Nachrichten
|
11.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schließt im Minus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite notiert im Minus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite sackt ab (finanzen.at)
|
11.12.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Astro-Med-Aktie: So viel Verlust hätte eine Astro-Med-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.12.25
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
10.12.25
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite sackt am Mittag ab (finanzen.at)
|
10.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Astro-Med Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Astro-Med Inc.
|6,15
|-7,52%