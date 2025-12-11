NASDAQ Composite Index-Wert Astro-Med-Aktie: So viel Verlust hätte eine Astro-Med-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Astro-Med-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Astro-Med-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 13,53 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 73,910 Astro-Med-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 599,78 USD, da sich der Wert eines Astro-Med-Anteils am 10.12.2025 auf 8,12 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 40,02 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Astro-Med zuletzt 55,02 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at