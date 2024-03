Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart schwächer

Das macht das Börsenbarometer in New York.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,02 Prozent leichter bei 16 313,21 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,668 Prozent auf 16 424,76 Punkte an der Kurstafel, nach 16 315,70 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 16 279,17 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 431,82 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ Composite bereits um 0,135 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 27.02.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 16 035,30 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.12.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 15 099,18 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 27.03.2023, den Wert von 11 768,84 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,48 Prozent aufwärts. Bei 16 538,86 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14 477,57 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Cintas (+ 8,82 Prozent auf 689,27 USD), Comtech Telecommunications (+ 8,63 Prozent auf 3,40 USD), Roivant Sciences (+ 7,04 Prozent auf 10,79 USD), Century Casinos (+ 6,84 Prozent auf 3,28 USD) und Arundel (+ 6,29 Prozent auf 0,15 CHF). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Ebix (-5,99 Prozent auf 0,94 USD), Cutera (-5,67 Prozent auf 1,33 USD), Nektar Therapeutics (-4,44 Prozent auf 0,86 USD), Nortech Systems (-2,78 Prozent auf 13,62 USD) und NVIDIA (-2,57 Prozent auf 901,80 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 316 172 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,943 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Bed Bath Beyond-Aktie verzeichnet mit 0,05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 14,02 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

