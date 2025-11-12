Century Casinos Aktie
WKN: 889628 / ISIN: US1564921005
|Century Casinos-Anlage
|
12.11.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Papier Century Casinos-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Century Casinos von vor 10 Jahren verloren
Vor 10 Jahren wurden Century Casinos-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 6,54 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1 529,052 Century Casinos-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Century Casinos-Papiers auf 1,73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 645,26 USD wert. Mit einer Performance von -73,55 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Jüngst verzeichnete Century Casinos eine Marktkapitalisierung von 48,30 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
