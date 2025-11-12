Century Casinos Aktie

Century Casinos für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889628 / ISIN: US1564921005

Century Casinos-Anlage 12.11.2025 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Papier Century Casinos-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Century Casinos von vor 10 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Century Casinos-Investment verlieren können.

Vor 10 Jahren wurden Century Casinos-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 6,54 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1 529,052 Century Casinos-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Century Casinos-Papiers auf 1,73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 645,26 USD wert. Mit einer Performance von -73,55 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Century Casinos eine Marktkapitalisierung von 48,30 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

