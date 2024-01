Handel in New York: So performt der Dow Jones am Nachmittag

Das macht der Dow Jones am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag verbucht der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE Verluste in Höhe von 0,41 Prozent auf 37 530,25 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 10,871 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 37 327,37 Zählern und damit 0,944 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (37 683,01 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 37 373,30 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 37 552,38 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, den Stand von 36 247,87 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 09.10.2023, mit 33 604,65 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 09.01.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 33 517,65 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 0,83 Prozent auf 118,35 USD), Salesforce (+ 0,51 Prozent auf 262,19 USD), Visa (+ 0,24 Prozent auf 263,16 USD), Walmart (+ 0,19 Prozent auf 158,55 USD) und Home Depot (+ 0,03 Prozent auf 348,05 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Verizon (-2,57 Prozent auf 39,07 USD), Dow (-2,15 Prozent auf 53,90 USD), Chevron (-2,05 Prozent auf 146,44 USD), Walt Disney (-1,58 Prozent auf 90,10 USD) und Cisco (-1,50 Prozent auf 49,71 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 251 115 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie hat im Dow Jones mit 2,572 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,78 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,71 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at