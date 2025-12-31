Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|Lukrativer Walmart-Einstieg?
|
31.12.2025 16:04:02
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Walmart-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Walmart-Anteile an diesem Tag bei 20,43 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Walmart-Aktie investiert hat, hat nun 4,894 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (111,92 USD), wäre die Investition nun 547,73 USD wert. Mit einer Performance von +447,73 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Walmart erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 896,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: trekandshoot / Shutterstock.com
