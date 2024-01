Handel in Paris: CAC 40 bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Der CAC 40 hält am Mittwochmorgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Mittwoch klettert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 0,36 Prozent auf 7 414,85 Punkte. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,285 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,362 Prozent höher bei 7 414,76 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7 388,04 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 403,87 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 417,13 Einheiten.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 0,293 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wurde der CAC 40 mit 7 568,82 Punkten gehandelt. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 24.10.2023, den Stand von 6 893,65 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 24.01.2023, mit 7 050,48 Punkten bewertet.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,54 Prozent zurück. 7 610,10 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Bei 7 281,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im CAC 40 sticht die STMicroelectronics-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 4 290 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 331,059 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

Unter den CAC 40-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,73 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

