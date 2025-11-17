Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
17.11.2025 09:29:01
Zuversicht in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Start fester
Der CAC 40 verbucht im Euronext-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 0,03 Prozent auf 8 172,94 Punkte. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,477 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,173 Prozent leichter bei 8 155,93 Punkten, nach 8 170,09 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Montag sein Tagestief bei 8 155,92 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 176,10 Punkten lag.
CAC 40-Performance seit Beginn Jahr
Der CAC 40 stand noch vor einem Monat, am 17.10.2025, bei 8 174,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, stand der CAC 40 bei 7 923,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, einen Stand von 7 269,63 Punkten auf.
Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 10,54 Prozent zu. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 314,23 Punkten. Bei 6 763,76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 7 837 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 314,440 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick
Die Worldline SA-Aktie präsentiert mit 2,34 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,26 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
