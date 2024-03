Handel in Zürich: SLI legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Der SLI bewegt sich am Nachmittag im Minus.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,58 Prozent tiefer bei 1 893,53 Punkten. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,379 Prozent tiefer bei 1 897,29 Punkten, nach 1 904,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 889,18 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 900,26 Zählern.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 19.02.2024, wurde der SLI auf 1 849,21 Punkte taxiert. Der SLI wies vor drei Monaten, am 19.12.2023, einen Wert von 1 783,11 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, wurde der SLI mit 1 674,66 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 7,37 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 931,53 Punkten. 1 742,94 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Swiss Re (+ 1,00 Prozent auf 115,75 CHF), Logitech (+ 0,84 Prozent auf 79,16 CHF), Geberit (+ 0,57 Prozent auf 530,00 CHF), Swiss Life (+ 0,51 Prozent auf 633,60 CHF) und Holcim (+ 0,36 Prozent auf 77,74 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen ams (-9,72 Prozent auf 0,98 CHF), Partners Group (-3,47 Prozent auf 1 250,00 CHF), Swatch (I) (-2,32 Prozent auf 202,10 CHF), Richemont (-1,87 Prozent auf 139,40 CHF) und Lindt (-1,82 Prozent auf 10 760,00 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der ams-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 6 861 850 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 258,219 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Zurich Insurance-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,65 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

