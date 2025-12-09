Lonza Aktie

Lonza für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SMI-Kursverlauf 09.12.2025 17:59:03

SIX-Handel SMI legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

SIX-Handel SMI legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Der SMI zeigte sich heute im Minus.

Am Dienstag notierte der SMI via SIX zum Handelsende 0,39 Prozent leichter bei 12 931,16 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,479 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,121 Prozent schwächer bei 12 965,73 Punkten in den Dienstagshandel, nach 12 981,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 914,91 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 988,60 Zählern.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der SMI auf 12 298,35 Punkte taxiert. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 09.09.2025, den Stand von 12 281,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.12.2024, notierte der SMI bei 11 761,72 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 11,25 Prozent zu. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Zurich Insurance (+ 1,46 Prozent auf 584,40 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,12 Prozent auf 167,25 CHF), Swiss Life (+ 0,52 Prozent auf 881,00 CHF), Logitech (+ 0,52 Prozent auf 96,40 CHF) und Givaudan (+ 0,45 Prozent auf 3 317,00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Swiss Re (-1,69 Prozent auf 128,30 CHF), Lonza (-1,28 Prozent auf 541,60 CHF), Holcim (-1,15 Prozent auf 75,46 CHF), Richemont (-1,10 Prozent auf 170,05 CHF) und Geberit (-1,07 Prozent auf 612,60 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 615 740 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 263,827 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,87 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,19 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SMI-Werte
Zur Übersichtsseite
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lonza AG (N)mehr Nachrichten

Analysen zu Lonza AG (N)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 62,40 -0,86% ABB (Asea Brown Boveri)
Geberit AG (N) 651,00 -2,19% Geberit AG (N)
Givaudan AG 3 521,00 -0,65% Givaudan AG
Holcim AG 80,02 -1,48% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 177,65 1,20% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 102,00 0,89% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 575,00 -1,41% Lonza AG (N)
Richemont 180,45 -1,74% Richemont
Roche AG (Genussschein) 315,30 -0,76% Roche AG (Genussschein)
Swiss Life AG (N) 941,60 0,56% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 136,45 -1,69% Swiss Re AG
UBS 35,40 1,09% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 620,40 5 113,45% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 12 931,16 -0,39%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street schlugen die Indizes unterschiedliche Richtungen ein. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen