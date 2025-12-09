SIX-Handel SMI legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Am Dienstag notierte der SMI via SIX zum Handelsende 0,39 Prozent leichter bei 12 931,16 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,479 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,121 Prozent schwächer bei 12 965,73 Punkten in den Dienstagshandel, nach 12 981,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 914,91 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 988,60 Zählern.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der SMI auf 12 298,35 Punkte taxiert. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 09.09.2025, den Stand von 12 281,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.12.2024, notierte der SMI bei 11 761,72 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 11,25 Prozent zu. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Zurich Insurance (+ 1,46 Prozent auf 584,40 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,12 Prozent auf 167,25 CHF), Swiss Life (+ 0,52 Prozent auf 881,00 CHF), Logitech (+ 0,52 Prozent auf 96,40 CHF) und Givaudan (+ 0,45 Prozent auf 3 317,00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Swiss Re (-1,69 Prozent auf 128,30 CHF), Lonza (-1,28 Prozent auf 541,60 CHF), Holcim (-1,15 Prozent auf 75,46 CHF), Richemont (-1,10 Prozent auf 170,05 CHF) und Geberit (-1,07 Prozent auf 612,60 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 615 740 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 263,827 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,87 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,19 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

