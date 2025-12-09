Lonza Aktie
WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017
|SMI-Kursverlauf
|
09.12.2025 17:59:03
SIX-Handel SMI legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein
Am Dienstag notierte der SMI via SIX zum Handelsende 0,39 Prozent leichter bei 12 931,16 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,479 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,121 Prozent schwächer bei 12 965,73 Punkten in den Dienstagshandel, nach 12 981,42 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 914,91 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 988,60 Zählern.
So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der SMI auf 12 298,35 Punkte taxiert. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 09.09.2025, den Stand von 12 281,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.12.2024, notierte der SMI bei 11 761,72 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 11,25 Prozent zu. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Punkten erreicht.
Top- und Flop-Aktien im SMI
Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Zurich Insurance (+ 1,46 Prozent auf 584,40 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,12 Prozent auf 167,25 CHF), Swiss Life (+ 0,52 Prozent auf 881,00 CHF), Logitech (+ 0,52 Prozent auf 96,40 CHF) und Givaudan (+ 0,45 Prozent auf 3 317,00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Swiss Re (-1,69 Prozent auf 128,30 CHF), Lonza (-1,28 Prozent auf 541,60 CHF), Holcim (-1,15 Prozent auf 75,46 CHF), Richemont (-1,10 Prozent auf 170,05 CHF) und Geberit (-1,07 Prozent auf 612,60 CHF).
Die meistgehandelten SMI-Aktien
Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 615 740 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 263,827 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,87 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,19 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Lonza AG (N)mehr Nachrichten
|
09.12.25
|Börse Zürich: SLI fällt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
09.12.25
|SIX-Handel SMI legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09.12.25
|Börse Zürich: So steht der SMI aktuell (finanzen.at)
|
09.12.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI am Mittag leichter (finanzen.at)
|
08.12.25
|Montagshandel in Zürich: SMI mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
08.12.25
|Freundlicher Handel: SLI mittags stärker (finanzen.at)
|
05.12.25
|Starker Wochentag in Zürich: SMI klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freitagshandel in Zürich: SMI verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Lonza AG (N)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|62,40
|-0,86%
|Geberit AG (N)
|651,00
|-2,19%
|Givaudan AG
|3 521,00
|-0,65%
|Holcim AG
|80,02
|-1,48%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|177,65
|1,20%
|Logitech S.A.
|102,00
|0,89%
|Lonza AG (N)
|575,00
|-1,41%
|Richemont
|180,45
|-1,74%
|Roche AG (Genussschein)
|315,30
|-0,76%
|Swiss Life AG (N)
|941,60
|0,56%
|Swiss Re AG
|136,45
|-1,69%
|UBS
|35,40
|1,09%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|620,40
|5 113,45%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|12 931,16
|-0,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street schlugen die Indizes unterschiedliche Richtungen ein. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.