Handel in Zürich: SLI verbucht Abschläge

Der SLI erleidet am Dienstag Verluste.

Um 15:42 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,76 Prozent schwächer bei 1 797,42 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,156 Prozent auf 1 814,06 Punkte an der Kurstafel, nach 1 811,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 816,82 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 791,70 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, notierte der SLI bei 1 772,74 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 13.11.2023, bei 1 667,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.02.2023, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 767,20 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 1,92 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 829,64 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 742,94 Zählern.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Sandoz (+ 2,17 Prozent auf 28,25 CHF), Swiss Re (+ 1,34 Prozent auf 101,80 CHF), Novartis (+ 0,99 Prozent auf 88,55 CHF), Swisscom (+ 0,90 Prozent auf 502,00 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,88 Prozent auf 436,10 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil ams (-3,61 Prozent auf 2,22 CHF), VAT (-3,19 Prozent auf 409,10 CHF), Geberit (-2,83 Prozent auf 494,40 CHF), Sonova (-2,49 Prozent auf 277,70 CHF) und Partners Group (-2,47 Prozent auf 1 186,50 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. 4 392 747 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 263,512 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,36 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

