Handel in Zürich: SLI zum Start in der Verlustzone

Der SLI gibt seine Gewinne vom Vortag am Freitagmorgen wieder ab.

Der SLI sinkt im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,14 Prozent auf 1 922,86 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,136 Prozent auf 1 922,97 Punkte an der Kurstafel, nach 1 925,58 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 1 922,41 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 924,30 Zähler.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der SLI bereits um 0,587 Prozent zu. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 22.02.2024, bei 1 854,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.12.2023, wies der SLI 1 780,93 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 22.03.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 709,62 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 9,04 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 936,63 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 742,94 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Partners Group (+ 0,76 Prozent auf 1 320,00 CHF), UBS (+ 0,46 Prozent auf 28,17 CHF), Julius Bär (+ 0,39 Prozent auf 51,92 CHF), Swisscom (+ 0,26 Prozent auf 534,40 CHF) und Logitech (+ 0,25 Prozent auf 80,44 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen ams (-2,46 Prozent auf 1,05 CHF), Sandoz (-1,42 Prozent auf 26,99 CHF), Sonova (-0,98 Prozent auf 272,30 CHF), Richemont (-0,87 Prozent auf 136,65 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,68 Prozent auf 42,58 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 449 263 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 254,216 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Zurich Insurance lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,63 Prozent.

