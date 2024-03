Handel in Zürich: SMI mittags im Minus

Am Montag fällt der SMI um 12:09 Uhr via SIX um 0,15 Prozent auf 11 476,49 Punkte zurück. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,271 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 11 489,88 Zählern und damit 0,035 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (11 493,92 Punkte).

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 11 493,47 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 11 466,33 Punkten lag.

SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, wurde der SMI mit 11 239,68 Punkten berechnet. Der SMI wies vor drei Monaten, am 04.12.2023, einen Wert von 10 952,44 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, einen Stand von 11 190,09 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 2,74 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 11 529,24 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Holcim (+ 0,73 Prozent auf 74,04 CHF), Partners Group (+ 0,51 Prozent auf 1 271,00 CHF), Roche (+ 0,41) Prozent auf 234,15 CHF), Swisscom (+ 0,32 Prozent auf 504,80 CHF) und Novartis (+ 0,29 Prozent auf 90,40 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Kühne + Nagel International (-3,03 Prozent auf 249,50 CHF), Zurich Insurance (-0,84 Prozent auf 463,10 CHF), Nestlé (-0,75 Prozent auf 91,85 CHF), Sika (-0,74 Prozent auf 256,40 CHF) und Richemont (-0,66 Prozent auf 142,20 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1 668 899 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 253,313 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,02 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

