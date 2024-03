Handel in Zürich: SMI verbucht schlussendlich Gewinne

Schlussendlich notierte der SMI im SIX-Handel 0,33 Prozent stärker bei 11 685,19 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,286 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,108 Prozent leichter bei 11 634,57 Punkten, nach 11 647,14 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 11 623,47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 11 685,19 Punkten.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, erreichte der SMI einen Stand von 11 091,58 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 11.12.2023, einen Stand von 11 130,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, den Wert von 10 765,26 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 4,61 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 11 685,19 Punkte. Bei 11 064,90 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Roche (+ 1,60 Prozent auf 242,00 CHF), Givaudan (+ 0,92 Prozent auf 3 939,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,90 Prozent auf 482,70 CHF), Novartis (+ 0,78 Prozent auf 88,80 CHF) und Swiss Re (+ 0,78 Prozent auf 109,85 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Sonova (-1,83 Prozent auf 279,30 CHF), Lonza (-1,38 Prozent auf 458,20 CHF), Sika (-1,29 Prozent auf 260,40 CHF), UBS (-0,48 Prozent auf 27,11 CHF) und Logitech (-0,35 Prozent auf 79,30 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 776 067 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 256,173 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,97 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at