Handel in Zürich: SMI zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen

Am Montag erhöhte sich der SMI via SIX zum Handelsschluss um 0,53 Prozent auf 11 130,36 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,253 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,081 Prozent auf 11 062,85 Punkte an der Kurstafel, nach 11 071,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 048,01 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 138,16 Zählern.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, bei 10 555,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 10 972,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, wurde der SMI auf 11 068,30 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 1,38 Prozent aufwärts. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10 251,33 Zählern.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,78 Prozent auf 36,97 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,18 Prozent auf 267,70 CHF), Richemont (+ 1,47 Prozent auf 117,45 CHF), Alcon (+ 1,05 Prozent auf 63,76 CHF) und Logitech (+ 1,02 Prozent auf 78,98 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Lonza (-1,28 Prozent auf 325,00 CHF), Nestlé (-0,36 Prozent auf 99,02 CHF), Zurich Insurance (-0,20 Prozent auf 449,70 CHF), Sonova (-0,19 Prozent auf 256,50 CHF) und Swisscom (-0,04 Prozent auf 508,40 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 5 043 465 Aktien gehandelt. Mit 271,600 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SMI-Titel

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,15 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

