Freitagshandel in Zürich: SLI notiert am Freitagmittag im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Zürich mittags.

Um 12:10 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,04 Prozent auf 2 075,90 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zuvor ging der SLI 0,071 Prozent leichter bei 2 075,32 Punkten in den Handel, nach 2 076,80 Punkten am Vortag.

Bei 2 071,89 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 079,70 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 1,46 Prozent. Vor einem Monat, am 28.10.2025, wies der SLI 2 018,62 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 28.08.2025, wies der SLI 2 014,23 Punkte auf. Der SLI wies vor einem Jahr, am 28.11.2024, einen Stand von 1 930,79 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 8,03 Prozent. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 721,32 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit ams-OSRAM (+ 2,75 Prozent auf 8,42 CHF), SGS SA (+ 1,19 Prozent auf 91,74 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,02 Prozent auf 57,70 CHF), Adecco SA (+ 0,91 Prozent auf 22,28 CHF) und Givaudan (+ 0,84 Prozent auf 3 358,00 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Straumann (-1,50 Prozent auf 92,10 CHF), Swatch (I) (-1,37 Prozent auf 162,40 CHF), Swisscom (-1,03 Prozent auf 577,50 CHF), Lindt (-0,76 Prozent auf 11 760,00 CHF) und Sonova (-0,70 Prozent auf 199,80 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 831 800 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 266,946 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at