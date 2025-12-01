Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
|Langfristige Investition
|
01.12.2025 10:04:31
SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Givaudan-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Givaudan-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Givaudan-Aktie bei 3 642,00 CHF. Bei einem Givaudan-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,275 Givaudan-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Givaudan-Anteile wären am 28.11.2025 929,98 CHF wert, da der Schlussstand 3 387,00 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 7,00 Prozent.
Der Börsenwert von Givaudan belief sich jüngst auf 31,26 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Nachrichten zu Givaudan AGmehr Nachrichten
|
28.11.25
|SLI aktuell: Zum Handelsende Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
28.11.25
|Optimismus in Zürich: SMI letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
28.11.25
|Schwacher Handel in Zürich: SMI am Freitagnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freitagshandel in Zürich: SLI notiert am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
28.11.25
|Börse Zürich in Rot: So performt der SMI mittags (finanzen.at)
|
28.11.25
|Zuversicht in Zürich: SMI-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
27.11.25
|SIX-Handel: SMI mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
27.11.25
|Fehlende Impulse in Zürich: SMI pendelt um Schlusskurs vonMittwoch (finanzen.at)