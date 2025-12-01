Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Givaudan Aktie

WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

Langfristige Investition 01.12.2025 10:04:31

SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Givaudan-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Givaudan-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Givaudan-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Givaudan-Aktie bei 3 642,00 CHF. Bei einem Givaudan-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,275 Givaudan-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Givaudan-Anteile wären am 28.11.2025 929,98 CHF wert, da der Schlussstand 3 387,00 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 7,00 Prozent.

Der Börsenwert von Givaudan belief sich jüngst auf 31,26 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

