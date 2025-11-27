Novartis Aktie

Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
SMI im Fokus 27.11.2025 12:27:09

Fehlende Impulse in Zürich: SMI pendelt um Schlusskurs vonMittwoch

Fehlende Impulse in Zürich: SMI pendelt um Schlusskurs vonMittwoch

Aktuell legen Anleger in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,00 Prozent fester bei 12 822,73 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,473 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,120 Prozent tiefer bei 12 806,89 Punkten, nach 12 822,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 781,60 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 833,92 Zählern.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 1,03 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2025, wies der SMI einen Wert von 12 527,59 Punkten auf. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 27.08.2025, den Stand von 12 207,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2024, wurde der SMI mit 11 644,01 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 10,31 Prozent nach oben. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Partners Group (+ 1,45 Prozent auf 948,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,77 Prozent auf 57,22 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,69 Prozent auf 160,50 CHF), UBS (+ 0,46 Prozent auf 30,77 CHF) und Swiss Re (+ 0,36 Prozent auf 141,00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Swisscom (-0,85 Prozent auf 580,50 CHF), Sika (-0,54 Prozent auf 157,15 CHF), Roche (-0,48 Prozent auf 311,40 CHF), Givaudan (-0,45 Prozent auf 3 313,00 CHF) und Novartis (-0,34 Prozent auf 104,94 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. 397 906 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 267,744 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,19 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen
Alle SMI-Werte
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novartis AGmehr Nachrichten