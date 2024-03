Handel in Zürich: So performt der SLI nachmittags

Am Montag notiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,47 Prozent leichter bei 1 866,90 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0,075 Prozent leichter bei 1 874,31 Punkten, nach 1 875,72 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 1 875,30 Punkte, das Tagestief hingegen 1 865,23 Zähler.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, notierte der SLI bei 1 799,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.12.2023, lag der SLI-Kurs bei 1 721,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, einen Stand von 1 783,30 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,86 Prozent. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 1 878,73 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell VAT (+ 0,92 Prozent auf 451,80 CHF), Sandoz (+ 0,89 Prozent auf 28,20 CHF), Lindt (+ 0,55 Prozent auf 10 890,00 CHF), Holcim (+ 0,49 Prozent auf 73,86 CHF) und Straumann (+ 0,46 Prozent auf 143,40 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Kühne + Nagel International (-3,42 Prozent auf 248,50 CHF), Logitech (-2,72 Prozent auf 75,74 CHF), Sika (-1,16 Prozent auf 255,30 CHF), Nestlé (-1,07 Prozent auf 91,55 CHF) und Sonova (-1,01 Prozent auf 273,70 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der ams-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 4 625 198 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 253,313 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,46 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

