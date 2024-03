Handel in Zürich: SPI-Anleger greifen zu

So bewegt sich der SPI am Nachmittag.

Der SPI steigt im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,37 Prozent auf 15 372,02 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 1,939 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,076 Prozent stärker bei 15 327,77 Punkten in den Handel, nach 15 316,09 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Dienstag bei 15 375,28 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 317,07 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Der SPI wies vor einem Monat, am 26.02.2024, einen Wert von 14 922,98 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wies der SPI einen Stand von 14 581,43 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, einen Wert von 13 938,74 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 5,51 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 15 462,87 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Idorsia (+ 11,45 Prozent auf 2,49 CHF), Kinarus (+ 10,53 Prozent auf 0,00 CHF), Meyer Burger (+ 6,56 Prozent auf 0,03 CHF), PolyPeptide (+ 4,53 Prozent auf 29,52 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 4,29 Prozent auf 5,84 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil AIRESIS (-7,84 Prozent auf 0,47 CHF), EFG International (-4,45 Prozent auf 11,60 CHF), Swiss Prime Site (-3,77 Prozent auf 85,40 CHF), Bellevue (-3,61 Prozent auf 21,35 CHF) und OC Oerlikon (-3,53 Prozent auf 3,89 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 115 955 812 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 252,821 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Im SPI präsentiert die Orascom Development-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Adecco SA-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,03 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at