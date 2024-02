Handel in Zürich: SPI letztendlich auf grünem Terrain

Der SPI legte im SIX-Handel zum Handelsende um 0,59 Prozent auf 14 770,96 Punkte zu. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,930 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,306 Prozent stärker bei 14 728,69 Punkten, nach 14 683,78 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 14 781,18 Punkte, das Tagestief hingegen 14 723,50 Zähler.

SPI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der SPI bereits um 1,42 Prozent. Der SPI lag noch vor einem Monat, am 15.01.2024, bei 14 594,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.11.2023, bewegte sich der SPI bei 14 096,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.02.2023, stand der SPI bei 14 517,04 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 1,38 Prozent zu. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 14 931,98 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Kinarus (+ 13,33 Prozent auf 0,01 CHF), Spexis (+ 12,00 Prozent auf 0,18 CHF), Zwahlen et Mayr SA (+ 8,62 Prozent auf 126,00 CHF), Evolva (+ 4,94 Prozent auf 0,68 CHF) und Molecular Partners (+ 4,88 Prozent auf 4,20 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Temenos (-28,19 Prozent auf 63,54 CHF), Arundel (-5,94 Prozent auf 0,19 CHF), ONE swiss bank (-5,65 Prozent auf 3,34 CHF), Meyer Burger (-3,96 Prozent auf 0,11 CHF) und Adval Tech (-3,60 Prozent auf 107,00 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Kinarus-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 44 437 838 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SPI mit 265,937 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,88 zu Buche schlagen. Die mobilezone-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at