Hasbro Aktie

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WKN: 859888 / ISIN: US4180561072

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20.10.2026 20:19:18

Hasbro: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 20, 2026, Hasbro (NASDAQ:HAS) raised its full-year outlook after revenue grew 15% year over year. Expanding trading card distribution and structural cost reductions are driving higher profitability across core brand categories. Three key takeaways from management explain where the business is heading.

Hasbro attracts new players to Magic: The Gathering, its flagship trading card game, by partnering with popular intellectual property (IP), or licensed entertainment franchises. Expanded distribution to mass retailers and independent hobby shops has increased player participation in store tournaments.

Licensing brand intellectual property allows the company to generate high-margin revenue across digital gaming, entertainment, and consumer products, its traditional toy and board game segment. Partner companies supply the capital for product manufacturing, which insulates Hasbro from production expenses.

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