Intel Aktie

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WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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12.04.2026 14:52:00

Here's the Real Reason SpaceX Is Teaming Up With Intel on Terafab

Two weeks ago, Elon Musk introduced Terafab. The Terafab venture is Musk's ambition to produce semiconductors for his companies Tesla (NASDAQ: TSLA) and SpaceX, which recently merged with xAI before its upcoming initial public offering (IPO).Musk believes he's going to need lots of chips, and by "lots of chips," he means lots of chips -- as in, a terawatt of compute per year. To keep that in perspective, the current output of all leading-edge artificial intelligence (AI) chips from all fabs today is just 20 GW per year, or 2% of what Musk thinks he'll need!Last week, things got more interesting when Intel (NASDAQ: INTC) announced it was "joining" the Terafab effort. In a tweet, Intel disclosed:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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