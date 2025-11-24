Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|
24.11.2025 06:00:00
Here's What Investors Need to Know Before Buying Disney Stock
Walt Disney (NYSE: DIS) is a household name, with famous characters, storylines, and franchises supporting the popularity of the business. However, the stock hasn't always panned out. In the past five years, owning the shares would've resulted in investors losing 25% of their starting capital (as of Nov. 20). That's definitely not an encouraging trend. Disney stock currently trades 49% off its peak. And there are reasons for investors to get interested. But before buying shares, here's what investors need to know.Image source: Walt Disney.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Walt Disneymehr Nachrichten
|
19.11.25
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17.11.25
|Börse New York: Dow Jones fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
17.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte ein Walt Disney-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
17.11.25
|Schwache Performance in New York: Dow Jones beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
14.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
|
14.11.25
|Börse New York in Rot: Dow Jones schwächelt (finanzen.at)
|
14.11.25
|Schwacher Handel: Dow Jones beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.11.25
|Verluste in New York: Dow Jones beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Walt Disneymehr Analysen
|13.11.25
|Walt Disney Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|07.08.24
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Walt Disney Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|07.08.24
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Walt Disney Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|07.08.24
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Walt Disney
|90,82
|1,44%