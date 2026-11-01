Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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01.11.2026 09:37:01

Here's Where I Think Meta Stock Will Be in 2030

Shares in Meta Platforms (NASDAQ:META) cost about $612 as I write. The stock has dropped around 22% from its August 2025 record close of $790, even as third-quarter revenue rose 26% year over year to $64.6 billion.

Much of the gap probably boils down to spending and new shares. Meta expects 2026 capital expenditures (counting finance-lease principal payments) of $135 billion to $145 billion. And on Oct. 26, it priced a $25 billion stock sale at $625 a share, with plans to sell up to about $60 billion more later.

Using an earnings path based on the company's own trend and guidance, I think Meta stock could trade near $880 in late 2030. That would be about 44% above today's price, or a bit over 9% a year -- a solid return, but arguably less than Meta's sales growth alone might suggest.

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