Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
01.11.2026 09:37:01
Here's Where I Think Meta Stock Will Be in 2030
Shares in Meta Platforms (NASDAQ:META) cost about $612 as I write. The stock has dropped around 22% from its August 2025 record close of $790, even as third-quarter revenue rose 26% year over year to $64.6 billion.
Much of the gap probably boils down to spending and new shares. Meta expects 2026 capital expenditures (counting finance-lease principal payments) of $135 billion to $145 billion. And on Oct. 26, it priced a $25 billion stock sale at $625 a share, with plans to sell up to about $60 billion more later.
Using an earnings path based on the company's own trend and guidance, I think Meta stock could trade near $880 in late 2030. That would be about 44% above today's price, or a bit over 9% a year -- a solid return, but arguably less than Meta's sales growth alone might suggest.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
30.10.26
|S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Meta Platforms (ex Facebook)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
27.10.26
|Anthropic, Meta and the K-shaped company (Financial Times)
|
27.10.26
|Anthropic, Meta and the K-shaped company (Financial Times)
|
27.10.26
|Anthropic, SpaceX, Tesla, Meta, SAP, Netflix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
27.10.26
|Anthropic, SpaceX, Tesla, Meta, SAP, Netflix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
27.10.26
|dailyAktien: Meta Platforms – Anzeichen für eine Stabilisierung (NewsTool)
|
27.10.26
|dailyAktien: Meta Platforms – Anzeichen für eine Stabilisierung (NewsTool)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|550,90
|-0,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.