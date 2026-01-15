Amphenol Aktie
WKN DE: 882749 / ISIN: US0320951017
|
15.01.2026 18:16:37
Here's Why Amphenol Stock Popped Today (Hint: It's Artificial Intelligence Related))
Amphenol (NYSE: APH) stock rose by more than 6% as of 12 p.m. this morning after analysts at two financial heavyweights, Goldman Sachs and BofA, raised their price targets (to $183 and $165, respectively) while maintaining their buy ratings.The electrical, electronic, and fiber-optic connector business has gone from being just another mature industrial cycle company to a picks-and-shovels play on artificial intelligence (AI) spending. It's not just a transformation in investors' thinking; the company is actively pursuing more exposure to the market. For example, the recent acquisition of Commscope's (NASDAQ: COMM) Connectivity and Cable Solutions (CCS) business gives Amphenol "adds significant fiber optic interconnect capabilities for the IT datacom and communications networks markets," according to Amphenol CEO Adam Norwitt in the press release. It's also set to add $4.1 billion in sales in 2026, compared to the $22.9 billion in sales the market expects for Amphenol overall in 2025. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Amphenol Corp.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Amphenol Corp.
|133,00
|0,29%
