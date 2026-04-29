Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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29.04.2026 14:30:00
Here's Why I'm Avoiding SpaceX Stock After the IPO
Initial public offerings (IPOs) are some of the most exciting events in financial markets because they give regular investors the ability to buy into businesses that were previously out of reach. But investors shouldn't assume every IPO is a good deal. Instead, they should ask questions about timing, management incentives, and stock valuation. If SpaceX is so great, why are its current owners willing to sell off some of their shares instead of keeping it all to themselves as a private company? And why doesn't management want to go public now, instead of 10 or 20 years ago? These aren't necessarily red flags, but they do warrant some deeper digging for investors considering buying SpaceX stock.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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