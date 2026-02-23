Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
23.02.2026 18:38:45
Here's Why Oracle Stock Slumped Today
Oracle (NYSE: ORCL) shares declined by 5.8% as of 11:30 a.m this morning. The stock is now down more than 28% this year as of the time of writing. There's little doubt as to the reason for the declines. It comes down to the bond and equity markets stressing Oracle's ability to fund its AI-related spending commitments, and its reliance on the loss-making OpenAI for its future revenue. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
