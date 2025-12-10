ACS Aktie

ACS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0CBA2 / ISIN: ES0167050915

Fraport schwächer 10.12.2025 14:35:39

HOCHTIEF-Aktie nach Exane BNP-Empfehlung auf Rekordjagd

HOCHTIEF-Aktie nach Exane BNP-Empfehlung auf Rekordjagd

Die Aktien von HOCHTIEF und ihrem spanischen Mutterkonzern ACS haben am Mittwoch neue Rekorde erreicht.

HOCHTIEF bauten ihren Jahresgewinn mit der Bestmarke von gut 334 Euro auf rund 158 Prozent aus. ACS gewannen beim Kurs von gut 86 Euro im bisherigen Jahr immerhin über 77 Prozent an Wert.

Die Investmentbank Exane BNP Paribas empfahl beide in ihrem Ausblick auf 2026 mit einem frischen "Outperform". Neben Aeroports de Paris sind sie Favoriten im Bereich Transport und Infrastruktur in Europa. Bei HOCHTIEF und ACS sehen die Experten Überraschungspotenzial aus dem Geschäft mit KI-Rechenzentren.

Die Aktien von Fraport büßten derweil nach ihrer jüngsten Erholung wieder etwas ein. Hier nahm Exane nun, wie auch bei VINCI, eine neutrale Haltung ein. Hier sehen die Experten inzwischen ein etwas wackeligeres Chance-Risiko-Verhältnis und weniger Cashflow-Fantasie.

/ag/mis

FRANKFURT/MADRID (dpa-AFX)

