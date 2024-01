Hohe Zinsen bescheren BBVA Rekordgewinn

MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank BBVA hat im vergangenen Jahr dank der gestiegenen Zinsen so viel verdient wie noch nie. Der Überschuss sei im Vergleich zum Vorjahr um 26 Prozent auf etwas mehr als 8 Milliarden Euro geklettert, teilte die zweitgrößte Bank Spaniens am Dienstag in Madrid mit. Damit übertraf das im EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) notierte Institut die Erwartungen der von Bloomberg befragten Experten leicht. Der Zinsüberschuss legte um knapp 21 Prozent auf 23 Milliarden Euro zu.

In Mexiko, dem für die Bank wichtigsten Land, stieg der Überschuss um 29 Prozent auf 5,34 Milliarden Euro. Die BBVA rechnet im laufenden Jahr mit anhaltend guten Geschäften und einem steigenden Gewinn. Zudem kündigte die Bank den Rückkauf von eigenen Aktien an./zb/stw/stk