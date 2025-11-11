BBVA Aktie

11.11.2025 12:00:50

BBVA Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Aktien der BBVA bei einem Kursziel von 22,40 Euro mit "Buy" wieder aufgenommen. Analystin Sofie Peterzens hob in einer Kaufempfehlung am Montagabend die beständig hohe Profitabilität der spanischen Großbank und ihre attraktiven Ausschüttungen an die Aktionäre hervor./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 23:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Buy
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
22,40 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
18,46 € 		Abst. Kursziel*:
21,34%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
18,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,74%
Analyst Name::
Sofie Peterzens 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

