BBVA Aktie
|18,40EUR
|0,10EUR
|0,55%
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
BBVA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Aktien der BBVA bei einem Kursziel von 22,40 Euro mit "Buy" wieder aufgenommen. Analystin Sofie Peterzens hob in einer Kaufempfehlung am Montagabend die beständig hohe Profitabilität der spanischen Großbank und ihre attraktiven Ausschüttungen an die Aktionäre hervor./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 23:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Buy
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
22,40 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18,46 €
|
Abst. Kursziel*:
21,34%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
18,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,74%
|
Analyst Name::
Sofie Peterzens
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)mehr Nachrichten
|
04.11.25
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.10.25
|BBVA-Aktie sinkt: Weniger Gewinn trotz Ertragswachstum (Dow Jones)
|
30.10.25
|ROUNDUP: Spanische Bank BBVA verdient im Sommer weniger - Aktie sackt ab (dpa-AFX)
|
30.10.25
|Spanische Bank BBVA verdient im Sommer weniger (dpa-AFX)
|
29.10.25
|Ausblick: BBVA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.10.25
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BBVA von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
21.10.25
|EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BBVA-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
21.10.25
|European bank mergers can succeed even though BBVA failed (Financial Times)