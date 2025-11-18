EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BBVA von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in BBVA eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde die BBVA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 7,40 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BBVA-Aktie investiert, befänden sich nun 13,517 BBVA-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2025 auf 18,11 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 244,79 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 144,79 Prozent angewachsen.

Insgesamt war BBVA zuletzt 105,79 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at