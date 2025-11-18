BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|BBVA-Investment im Blick
|
18.11.2025 10:03:39
EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BBVA von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde die BBVA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 7,40 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BBVA-Aktie investiert, befänden sich nun 13,517 BBVA-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2025 auf 18,11 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 244,79 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 144,79 Prozent angewachsen.
Insgesamt war BBVA zuletzt 105,79 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)mehr Nachrichten
|
11.11.25
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.11.25
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.10.25
|BBVA-Aktie sinkt: Weniger Gewinn trotz Ertragswachstum (Dow Jones)
|
30.10.25
|ROUNDUP: Spanische Bank BBVA verdient im Sommer weniger - Aktie sackt ab (dpa-AFX)
|
30.10.25
|Spanische Bank BBVA verdient im Sommer weniger (dpa-AFX)
|
29.10.25
|Ausblick: BBVA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.10.25
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BBVA von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
21.10.25
|EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BBVA-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)mehr Analysen
|11.11.25
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|BBVA Buy
|UBS AG
|31.10.25
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|BBVA Buy
|UBS AG
|31.10.25
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|BBVA Buy
|UBS AG
|31.10.25
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|13.12.24
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|01.08.24
|BBVA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.24
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.24
|BBVA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|17,79
|-1,25%