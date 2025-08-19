Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
|Zurückhaltende Kunden
|
19.08.2025 17:07:00
Home Depot bestätigt Jahresprognose trotz Kaufzurückhaltung - Aktie klettert
Im NYSE-Handel gewinnt die Home Depot-Aktie zeitweise 3,70 Prozent an Wert auf 409,31 US-Dollar.
"Unsere Ergebnisse im zweiten Quartal entsprachen unseren Erwartungen", sagte Konzernchef Ted Decker. Kunden beschäftigten sich weiterhin verstärkt mit kleineren Heimwerkerprojekten. Neben der Kaufzurückhaltung dämpften in den drei Monaten bis Ende Juni aber auch negative Währungseffekte das Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis. Einschließlich Wechselkursschwankungen sowie dem Kauf und Verkauf von Unternehmensteilen stieg der Umsatz um knapp fünf Prozent auf fast 45,3 Milliarden US-Dollar (rund 38,8 Mrd Euro). Unter dem Strich ging der Gewinn nur leicht auf 4,55 Milliarden Dollar zurück.
Home Depot kämpft schon seit gut zwei Jahren mit einer mauen Umsatzentwicklung, da die Kunden wegen hoher Zinsen den Kauf von Häusern und die damit zusammenhängenden Bauprojekte verschoben haben. Zudem sorgt die unberechenbare Zollpolitik des US-Präsidenten Donald Trump für zusätzliche Herausforderungen, da die Preise für eine Vielzahl von Artikeln steigen und sich die Verbraucher stärker zurückhalten.
"Wir beobachten, dass größere Projekte weiterhin auf Eis gelegt werden, da die Zinsen hoch bleiben und die wirtschaftliche Unsicherheit anhält", sagte Finanzchef Richard McPhail der Nachrichtenagentur Bloomberg. Kunden stellten Projekte zurück, hielten aber an ihnen fest. Das Unternehmen konnte das Preisniveau halten, da die meisten seiner importierten Waren vor Inkrafttreten der neuen Zölle eingetroffen seien. Im Laufe des Jahres würden aber einige Artikel teurer, warnte McPhail. Home Depot bezieht nach eigenen Angaben mehr als 50 Prozent seiner Artikel aus den USA.
Das Management hat sich für dieses Jahr auf ein im Vergleich zum Vorjahr geringeres Geschäftswachstum eingestellt: Decker rechnet unverändert mit einem organischen Umsatzplus von einem Prozent.
/mne/stw/stk
ATLANTA (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Home Depot Inc., Themehr Nachrichten
|
16:04
|Freundlicher Handel: Dow Jones startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13:11
|Home Depot boosts quarterly sales even as transaction volumes dip (Financial Times)
|
18.08.25
|Ausblick: Home Depot zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.08.25
|Gewinne in New York: Dow Jones beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
15.08.25
|NYSE-Handel: So bewegt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
15.08.25
|Freitagshandel in New York: Dow Jones am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
15.08.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
14.08.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Home Depot-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Home Depot Inc., Themehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Home Depot Inc., The
|337,60
|-0,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump will Gipfeltreffen mit Putin und Selenskyj: ATX im Plus -- DAX etwas höher -- Wall Street uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen schwächer
Der heimische Markt zeigt sich mit freundlicher Tendenz. Der deutsche Leitindex macht am zweiten Handelstag der Woche kleine Gewinne. An der Wall Street lässt sich am Dienstag kein einheitlicher Handelstag beobachten. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag nach unten.